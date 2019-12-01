Taxi de Zitácuaro, Michoacán, vuelca en San Miguel; conductor abandona el vehículo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2025 a las 23:46:20

Zitácuaro, Mich., a 14 de octubre de 2025.— Un taxi de la línea Colibrí terminó volcado la noche de este martes en las inmediaciones de la comunidad de San Miguel, en Zitácuaro, tras presuntamente perder el control del vehículo. El conductor abandonó el lugar antes de la llegada de las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cerca del punto conocido como El Puente, donde habitantes alertaron a los cuerpos de emergencia sobre un automóvil con las llantas hacia arriba.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Zitácuaro se trasladaron al sitio y confirmaron que se trataba de un Nissan Tsuru blanco, identificado como parte del servicio de taxis Colibrí. Al revisar el interior, constataron que no había personas lesionadas y que la unidad se encontraba vacía.

Vecinos del área informaron que el conductor huyó del lugar poco después del accidente, por lo que no se descarta que haya resultado con lesiones menores.

Agentes de Tránsito Municipal realizaron el aseguramiento del vehículo y su posterior traslado al corralón para deslindar responsabilidades. Hasta el momento se desconocen las causas precisas del siniestro.