Balean a un individuo en la colonia Trasierra de Jacona, Michoacán; resultó herido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2025 a las 21:06:22
Jacona, Michoacán, a 14 de octubre de 2025.- Con varias lesiones resultó un hombre, luego de que fuera agredido a balazos en las inmediaciones de la colonia Trasierra; de los presuntos agresores no hay pistas, informaron fuentes policíacas.

Por información recabada por este medio de comunicación se informó que aproximadamente a las 14:20 horas de este martes, en la base de la Dirección de Seguridad Pública Municipal reportaron una persona baleada entre las calles Sinaloa y Guerrero.

Uniformados de la Policía Municipal, Guardia Civil y paramédicos de Protección Civil Municipal se movilizaron al sitio, donde encontraron al afectado.

De inmediato los socorritas le brindaron los primeros auxilios al masculino Miguel Angel C., C., de 35 años de edad, vecino de la colonia en mención, quien fue llevado a un nosocomio de Zamora.

La zona quedo bajo resguardo ya que encontraron algunos indicios, mismos que fueron recolectados por el personal de la Fiscalía General del Estado, quienes investigarán el caso.

