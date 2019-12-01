Ultiman a un automovilista en Zamora, Michoacán, en las inmediaciones de Sauz de Abajo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Enero de 2026 a las 16:50:11

Zamora, Michoacán, a 13 de enero de 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un automovilista fue asesinado a balazos sobre la carretera Zamora-La Piedad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas as fueron alertadas de que sobre la referida carretera, en las inmediaciones de Sauz de Abajo, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.