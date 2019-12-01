Han sido localizadas 400 fosas clandestinas en Michoacán de 2019 a la fecha; "Corredor de la Muerte" y zonas cercanas a Jalisco, puntos críticos

Han sido localizadas 400 fosas clandestinas en Michoacán de 2019 a la fecha; "Corredor de la Muerte" y zonas cercanas a Jalisco, puntos críticos
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 13 de Enero de 2026 a las 18:24:09
Morelia, Michoacán, a 13 de enero de 2026.– Desde 2019 hasta la actualidad, se han localizado aproximadamente 400 fosas clandestinas en Michoacán, según informó Alfredo Tapia Navarrete, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas en Michoacán 

Un alto porcentaje de estos hallazgos se concentra en la zona conocida como el "Corredor de la Muerte", debido a su alto porcentaje de reportes de ciudadanos desaparecidos, dicha región ubicada en los límites con Jalisco, que incluye municipios como Zamora y Sahuayo, indicó el funcionario estatal.

Otras áreas con actividad significativa en la localización de fosas clandestinas son los municipios de Cuitzeo, Tarímbaro, Tacámbaro y Uruapan.

Tapia Navarrete señaló que los grupos criminales emplean diversas tácticas para ocultar los cuerpos, llegando incluso a ubicar fosas clandestinas "justo a lado de los propios panteones municipales", como ha ocurrido en Jiquilpan y Sahuayo. Esta práctica dijo añade complejidad a las labores de búsqueda y análisis.

"Mira, el comportamiento de los grupos criminales, insisto, es diferente, normalmente las fosas las ponen en lugares prácticamente aislados, boscosos, donde de alguna manera no se puede percibir..., la visibilidad de las personas, porque para enterrar a una persona, ocultarlo, necesitan tiempo, necesitan sitios obviamente para ellos estratégicos que sea difícil acceso para nosotros, normalmente es en cerros, ya vimos que las puertas también hay lugares o espacios donde de alguna manera controlan los territorios, pero se pueden poner ahí", detalló en entrevista.

Noventa Grados
