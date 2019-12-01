Capturan a “El Monstruo de la Unión”, presunto líder criminal en la CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Enero de 2026 a las 13:40:52

Ciudad de México, 13 de enero del 2025.- Autoridades capitalinas detuvieron a Sergio “N”, alias “El M24” o “El Monstruo de la Unión”, identificado como presunto líder de Los Orejones, una célula del grupo delictivo La Unión Tepito que operaba en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México.

La captura se llevó a cabo en el Estado de México, como resultado de trabajos de inteligencia y análisis de videovigilancia, que permitieron ubicar y detener al señalado fuera de la capital.

De acuerdo con las investigaciones, Sergio “N” es señalado por su presunta participación en actividades delictivas vinculadas a la operación de esta célula criminal en el norte de la Ciudad de México.

Las autoridades continúan con las indagatorias para determinar su situación jurídica y posibles vínculos con otros hechos delictivos.