En Cuitzeo, Michoacán: Detiene la GC a un adulto y un menor; traían 24 armas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Enero de 2026 a las 18:18:04
Cuitzeo, Michoacán, a 13 de enero de 2026.- En posesión de 24 armas de distintos calibres, fueron detenidos un hombre y un menor de edad, hechos registrados en esta municipalidad.

Al respecto se informó que fue esta tarde de martes que elementos del Agrupamiento de Caminos de la Guardia Civil, adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), llevaban a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia sobre la autopista Morelia-Salamanca.

En un momento determinado los oficiales de la SSP realizaron vieron a la vista una camioneta Nissan Tiida, la cual era conducida de manera errante.

De inmediato los uniformados le marcaron el alto a la unidad en la que viajaba José Luis Z., de 39 años e Iván G., de 13 años.

Fue al llevar a cabo una revisión en la unidad, que se encontraron 24 armas de distintos calibres, con base en ello el adulto y las armas fueron puestas a disposición de la autoridad correspondiente, así como el menor que quedó bajo resguardo de la instancia que corresponde.

Noventa Grados
