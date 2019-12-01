Autoridades abaten a 4 gatilleros en Mazatlán; hay dos oficiales heridos

Autoridades abaten a 4 gatilleros en Mazatlán; hay dos oficiales heridos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Enero de 2026 a las 14:41:47
Mazatlán, Sinaloa, a 13 de enero 2026.- Personal de seguridad estatal abatió a cuatro gatilleros durante un enfrentamiento en la colonia Cascada, en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, la noche del 12 de enero, los agentes fueron agredidos con disparos de arma de fuego, desde un domicilio ubicado entre las inmediaciones de las calles José María Yáñez y Convención de Apatzingán al que acudieron para atender una denuncia ciudadana.

Por lo anterior, los uniformados respondieron al ataque y repelieron a los presuntos sicarios, de los cuales cuatro perdieron la vida, mientras que dos policías estatales resultaron con lesiones.

Momentos después, arribó al sitio personal de refuerzo que trasladó a los heridos a un hospital y desplegó un operativo por tierra y aire con un helicóptero Black Haw, para dar con el paradero de algunos tiradores que escaparon del sitio.

