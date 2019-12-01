Tacámbaro, Michoacán, estalla en reclamos: baches, agua inexistente y un alcalde ausente, acusan pobladores

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Enero de 2026 a las 15:48:26

Tacámbaro, Mich., a 13 de enero de 2026.- Tacámbaro no necesita diagnósticos técnicos ni informes oficiales: basta caminar sus calles —o intentarlo entre baches, fugas y basura— para escuchar el clamor de vecinos que se dicen cansados, ignorados y molestos. En redes sociales del propio ayuntamiento, los comentarios se han convertido en un termómetro de la inconformidad: “todo el pueblo está lleno”, dicen sobre los baches, mientras otros hablan de fugas de agua con años sin atender mientras que colonias enteras carecen del vital líquido, y otras se encuentran en completas en penumbras.

Las críticas se repiten con un mismo hilo conductor: servicios públicos deficientes, falta de información oficial y una administración encabezada por Alejandro Fuerte que, según los ciudadanos, se ocupa en eventos pero no en resolver lo urgente.

Baches por todos lados: “¿apoco es necesario reportarlos?”

Vecinos aseguran que reportar vialidades dañadas resulta casi absurdo, porque, afirman, “todo el pueblo está lleno” de baches. Colonias como Ex Hacienda y distintas zonas de la cabecera municipal piden pavimentación e iluminación “urgente”. Otros mencionan drenajes colapsados y calles intransitables: “con eso para empezar”, reclaman, como lista mínima para gobernar.

También señalan tiraderos de agua potable con años sin atención y denuncian que, mientras se habla de obras, las fugas siguen abiertas y el agua se pierde todos los días.

Calles oscuras y abandono: “solo sirven tres lámparas”

Los testimonios apuntan a que la iluminación pública falla en varias comunidades. En El Salto de Serrano, vecinos aseguran que llevan años reportando lámparas: “solo sirven como tres”, pero no han tenido solución. En otras zonas, piden iluminación específica en tramos de calles y podas de maleza que obligan a caminar prácticamente sobre la carretera.

“No avisan nada”: reclamos por falta de comunicación oficial

Las críticas no son únicamente por obras: también por silencio institucional. Una madre soltera afirma haber quedado fuera de apoyos porque “no avisan”, mientras que ciudadanos señalan que incluso los eventos con causa se anuncian tarde: “esta publicación hubiera servido días antes”, reprochan.

Agua: el reclamo que más arde

El agua se convirtió en el punto de mayor enojo. Vecinos denuncian recibirla una vez por semana y “muy poquita”, o pasar más de una semana sin servicio, mientras —dicen— los cobros llegan puntuales.

“¿Qué agua voy a pagar si no tengo?”, cuestionan.

“Si ustedes no cumplen echando el agua, ¿cómo exigen el pago?”, reclaman otros.

En colonias y comunidades señalan cortes constantes y distribución “cuando ellos quieren”, acompañado de incrementos que consideran injustificados si el servicio no mejora.

“Menos circo y más calles”

Otros comentarios reprochan que, antes que eventos y fotos, se debería arreglar la entrada al municipio, carreteras y calles. Incluso piden lo más básico: rampas para sillas de ruedas en espacios públicos.

“El regalo de Reyes”, dicen con ironía, sería simplemente tener calles sin baches y drenajes funcionando.

Críticas directas al alcalde: “tenga vergüenza y haga algo”

En el tramo más duro de los mensajes, los señalamientos apuntan al presidente municipal. Algunos aseguran que “no hay presidente que de verdad haga algo por Tacámbaro”, y lamentan que el municipio no tenga “nada que ofrecer al turista” por el deterioro visible.

Otros reclaman abandono en comunidades como Pedernales, acusando presencia en eventos pero ausencia de obras públicas.

Los propios ciudadanos resumen el sentir colectivo: En lugar de desear “feliz Navidad”, deberían garantizar bienestar, mejorar calles, servicios, seguridad… y trabajar en ello, no solo anunciarlo, reprocharon días antes al gobierno local.

Tacámbaro habla —en comentarios, en calles, en fugas y en tinacos vacíos— y lo hace fuerte: pide agua, servicios básicos y gobierno cercano. Mientras tanto, los reclamos siguen acumulándose en redes sociales, donde, para muchos, ha encontrado el único espacio donde se le escucha, aunque no se le responda.