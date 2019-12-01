Ultiman a individuo en Cuitzeo, Michoacán

Ultiman a individuo en Cuitzeo, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Enero de 2026 a las 14:41:01
Cuitzeo, Michoacán, 13 de enero del 2026.- El cuerpo de un hombre que fue asesinado a balazos, se localizó en un terreno baldío ubicado en la comunidad de La Palma en el municipio de Cuitzeo, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar, cerca del lago de Cuitzeo, estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

