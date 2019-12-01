Ultiman a tiros a una pareja en Uruapan, Michoacán; además hay un herido 

Uruapan, Michoacán, a 20 de diciembre 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas pero que ya son investigadas, tres personas fueron atacados a balazos en la comunidad de Caltzontzín en esta municipalidad, un hombre y una mujer perdieron la vida y otra fémina resultó herida.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en un domicilio de la calle Vicente Guerrero, habían atacado a balazos a varias personas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía municipal de Uruapan así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a una persona que estaba herida, además de confirmar la muerte de un hombre y una mujer.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos de de un hombre y una mujer, los cuales presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.