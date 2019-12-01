Ultiman a tiros a una pareja en Uruapan, Michoacán; además hay un herido 

Ultiman a tiros a una pareja en Uruapan, Michoacán; además hay un herido 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Diciembre de 2025 a las 11:41:45
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, a 20 de diciembre 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas pero que ya son investigadas, tres personas fueron atacados a balazos en la comunidad de Caltzontzín en esta municipalidad, un hombre y una mujer perdieron la vida y otra fémina resultó herida.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en un domicilio de la calle Vicente Guerrero, habían atacado a balazos a varias personas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía municipal de Uruapan así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a una persona que estaba herida, además de confirmar la muerte de un hombre y una mujer.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) quienes quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos de de un hombre y una mujer, los cuales  presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Tras más de 20 horas controlan incendio en relleno sanitario de Culiacán
Localizan sin vida a guardia nacional en zona rural de Acapulco; tenía señas de violencia
Zacatecas bajo fuego: Tienden trampa con cuerpo “señuelo” y hacen estallar bomba contra policías; célula armada lo grabó todo y advierte más ataques
Fatal choque de frente en la carretera a Chichimequillas 
Más información de la categoria
Zacatecas bajo fuego: Tienden trampa con cuerpo “señuelo” y hacen estallar bomba contra policías; célula armada lo grabó todo y advierte más ataques
Se esperan lluvias y chubascos en el sureste del país
Niegan amparo a Hernán "N", presunto líder criminal de Tabasco; se queda en el Altiplano
Cofepris da lista de playas no aptas para vacacionar en estas fechas decembrinas
Comentarios