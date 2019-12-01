Fatal choque de frente en la carretera a Chichimequillas 

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 20 de Diciembre de 2025 a las 11:50:24

El Marqués, Querétaro, a 20 de diciembre 2025.- La mañana de este sábado, una persona perdió la vida, tras un fuerte accidente, tipo choque de frente, que se registró sobre la carretera a Chichimequillas.

Fue a la altura de las granjas de Pilgrim’s, en donde uno de los vehículos involucrados, invadió el carril de contraflujo, lo que derivó la mortal colisión.

A la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, por lo que rápidamente se movilizaron al lugar los rescatistas, quienes al llegar confirmaron la muerte de una persona.

Valoraron además a tres personas, quienes tras su revisión por los paramédicos, determinaron trasladar a una al hospital en donde se reporta grave.

La zona fue acordonada por policías municipales de la demarcación, quienes tomaron conocimiento y esperaron el arribo de periciales para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.