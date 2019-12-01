Cofepris da lista de playas no aptas para vacacionar en estas fechas decembrinas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Diciembre de 2025 a las 07:19:06

Ciudad de México, a 20 de diciembre 2025.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) revelaron una lista de playas que no son aptas para el “uso recreativo” en esta temporada vacacional de invierno.

A través de un comunicado, ambas dependencias federal precisaron que, de acuerdo con el Tercer Monitoreo 2025 de la Calidad del Agua de Mar, estos litorales no alcanzan “las condiciones óptimas de salubridad” para los bañistas.

“Rebasaron el criterio de calidad establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 200 enterococos (NMP/100mL)”, destacó el informe.

Según lo anterior, las seis playas que no se deben visitar son: Mismaloya, ubicada en Tijuana; El Veneno, Miramar; San Francisco, en Sonora; Barra del Tordo, en Tamaulipa, y José Martí, en Veracruz.

Por otro lado, las dependencias aseguraron que este es solo el 2% de las 289 playas estudiadas, pues el 98% resultaron aptas para su “uso recreativo” en esta temporada decembrina.