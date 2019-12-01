Cofepris da lista de playas no aptas para vacacionar en estas fechas decembrinas

Cofepris da lista de playas no aptas para vacacionar en estas fechas decembrinas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Diciembre de 2025 a las 07:19:06
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 20 de diciembre 2025.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) revelaron una lista de playas que no son aptas para el “uso recreativo” en esta temporada vacacional de invierno.

A través de un comunicado, ambas dependencias federal precisaron que, de acuerdo con el Tercer Monitoreo 2025 de la Calidad del Agua de Mar, estos litorales no alcanzan “las condiciones óptimas de salubridad” para los bañistas.

“Rebasaron el criterio de calidad establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 200 enterococos (NMP/100mL)”, destacó el informe.

Según lo anterior, las seis playas que no se deben visitar son: Mismaloya, ubicada en Tijuana; El Veneno, Miramar; San Francisco, en Sonora; Barra del Tordo, en Tamaulipa, y José Martí, en Veracruz.

Por otro lado, las dependencias aseguraron que este es solo el 2% de las 289 playas estudiadas, pues el 98% resultaron aptas para su “uso recreativo” en esta temporada decembrina.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Tras más de 20 horas controlan incendio en relleno sanitario de Culiacán
Localizan sin vida a guardia nacional en zona rural de Acapulco; tenía señas de violencia
Zacatecas bajo fuego: Tienden trampa con cuerpo “señuelo” y hacen estallar bomba contra policías; célula armada lo grabó todo y advierte más ataques
Fatal choque de frente en la carretera a Chichimequillas 
Más información de la categoria
Zacatecas bajo fuego: Tienden trampa con cuerpo “señuelo” y hacen estallar bomba contra policías; célula armada lo grabó todo y advierte más ataques
Se esperan lluvias y chubascos en el sureste del país
Niegan amparo a Hernán "N", presunto líder criminal de Tabasco; se queda en el Altiplano
Cofepris da lista de playas no aptas para vacacionar en estas fechas decembrinas
Comentarios