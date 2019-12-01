Ultiman a tiros a una mujer en Buenavista, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 13:03:45

Buenavista, Michoacán, a 23 de enero 2026.- El cuerpo de una mujer que fue ultimada a tiros se localizó en la carretera Buenavista–Peribán, a la altura de la localidad Paraje El Seis, perteneciente al municipio de Buenavista.

Sobre el particular se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar estaba tirado el cuerpo sin vida de una mujer.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal quiere tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de una mujer el cual presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego y huellas de violencia, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.