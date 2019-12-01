En Los Reyes, Michoacán rescata la GC y FGE a sexagenario víctima de secuestro virtual 

Los Reyes, Michoacán, 23 de enero del 2026.- Como resultado de trabajos de inteligencia elementos de la Guardia Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública (SAP), del estado y de la Fiscalía General del Estado (FGE), lograron rescatar a un hombre que había sido sacado de su casa y obligado a ocultarse en un hotel; su desaparición causó que fuera bloqueada Ia carretera que va a Uruapan, a la altura de Nuevo Zirosto.

Al respecto se informó que el mediodía del jueves el señor José María L. O., de 64 años de edad, originario y vecino de la comunidad indígena de Nuevo Zirosto, en el municipio de Uruapan, recibió una llamada telefónica donde lo amenazaban para que saliera de su casa y se escondiera en un hotel cercano, ya que de no hacerlo atentarían contra su vida o la de su familia.

El hombre sin avisar, salió de su casa y abordó el transporte público para dirigirse a esta ciudad, donde se hospedó en un hotel, en el Centro, los delincuentes lo obligaron a que cambiara de número de teléfono, mientras que se comunicaban con su familia para exigirles una fuerte cantidad de dinero.

Los oficiales de ambas dependencias implementaron un operativo, mientras que sus familiares, amigos y vecinos bloqueaban la carretera Uruapan-Los Reyes, para hacer presión y que fuera encontrado sano y salvo.

Luego de algunas horas el sexagenario fue localizado por los oficiales y regresado con sus familiares.