Doble feminicidio en Cuautitlán: vinculan a proceso a Eric Antonio “N” por el asesinato de su exmujer y exsuegra

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 13:03:11

Cuautitlán, Estado de México.- Un juez del Poder Judicial del Estado de México vinculó a proceso a Eric Antonio “N” por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Teresita de Jesús, de 53 años, y Cindy, de 25, ocurrido en un domicilio del municipio de Cuautitlán.

Durante la audiencia inicial, el juez determinó que existen elementos suficientes para iniciar el proceso penal y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Esta es la segunda vinculación a proceso que enfrenta el imputado, quien ya había sido procesado previamente por el delito de violación, también relacionado con este mismo caso.

En la diligencia, el Ministerio Público informó al juez sobre una nueva imputación por hechos ocurridos en 2018, cuando presuntamente agredió sexualmente a quien entonces era su pareja sentimental y posteriormente la habría amenazado de muerte para evitar que lo denunciara.

El 13 de enero se reportó el hallazgo de los cuerpos sin vida de Cindy y Teresa dentro de un departamento ubicado en la comunidad de San Francisco Cascantitla, ambos con signos evidentes de violencia. En el lugar también fue localizado un niño de seis años, hijo de Cindy, quien permaneció encerrado en una habitación desde el momento del ataque.

De acuerdo con las investigaciones, Eric Antonio “N” y Cindy habían terminado su relación días antes, luego de que ella sufriera violencia familiar. Las indagatorias señalan que el 12 de enero, el imputado irrumpió en el domicilio y agredió brutalmente a ambas mujeres hasta causarles la muerte.

Asimismo, se informó que el presunto agresor habría asesinado a un perro que intentó defender a las víctimas durante el ataque.

Tras los hechos, el hombre se llevó a su hija de tres años, a quien abandonó en una guardería del municipio de Tultepec la mañana siguiente.

El imputado permanecerá bajo medida cautelar de prisión preventiva, mientras continúan las investigaciones para esclarecer totalmente el caso.