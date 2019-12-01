SSP Michoacán abre convocatoria para integrar el Grupo de Reacción Inmediata Motorizado

SSP Michoacán abre convocatoria para integrar el Grupo de Reacción Inmediata Motorizado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 14:02:53
Morelia, Michoacán, 23 de enero del 2026.- Con el objetivo de continuar con los procesos de transparencia, legalidad y dignificación policial, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) abrió la convocatoria para formar parte del Grupo de Reacción Inmediata Motorizado (GRIM), dirigida a todos los elementos de la Guardia Civil. 

Sobre el particular se informó que dicho grupo de motopatrulleros se encargará de planear, ejecutar y apoyar estrategias táctico-operativas como primeros respondientes, mediante operaciones permanentes desplegadas en calles y caminos de la entidad, donde atenderán emergencias de manera inmediata, realizarán acciones de proximidad social y vigilarán se garantice el orden público.

Con esta convocatoria se busca a las y los elementos que cuenten con un perfil de vocación de servicio, alto sentido de disciplina, lealtad, honestidad, honradez, respeto, responsabilidad y legalidad, así como con habilidades de conducción en motocicletas, conocimientos de mecánica general, condición física y resistencia superior, adaptabilidad táctica, resistencia mental, disciplina operativa, entre otros requerimientos.

El registro está abierto hasta el 30 de enero de 2026, de manera presencial en las inmediaciones del edificio principal de la SSP, en la Dirección de Desarrollo Policial, Departamento de Promoción y Reconocimientos, ubicado en Teodoro Gamero número 165, colonia Sentimientos de la Nación, en Morelia, dentro de un horario de 09:00 a 15:00 horas.

