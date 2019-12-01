Controlan conato de incendio en la refinería Olmeca de Pemex, en Tabasco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 12:38:41

Dos Bocas, Tabasco, 23 de enero del 2026.- Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que fue controlado un conato de incendio registrado en una planta de proceso al interior de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, sin que se reportaran personas lesionadas ni afectaciones al medio ambiente o a la comunidad.

A través de un comunicado, la empresa pública del Estado detalló que el incidente fue atendido de manera inmediata por personal especializado contraincendios, y que la refinería continúa operando de forma estable, segura y normal.

Pemex explicó que el conato se originó por una pérdida de contención en una línea de descarga, lo que provocó el fuego.

“De manera inmediata se activó el Plan de Respuesta a Emergencias, se llevó la planta a condición segura y se eliminaron los riesgos inherentes en la zona aledaña al evento”, señaló la petrolera.

La empresa reiteró su compromiso de atender oportunamente cualquier incidente mediante la aplicación de estrictos estándares de seguridad, con el objetivo de salvaguardar la integridad de su personal y del entorno social.

En redes sociales circularon videos en los que se observa una columna de humo negro proveniente de uno de los módulos de la refinería, lo que generó preocupación entre usuarios. Sin embargo, Pemex insistió en que la situación fue controlada sin consecuencias mayores.

La refinería Olmeca es uno de los proyectos emblemáticos de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con datos de Pemex, en noviembre pasado procesó en promedio 206 mil 468 barriles diarios de crudo, su mejor desempeño mensual desde el inicio de operaciones.

Ese volumen representa 60.5 por ciento de su capacidad instalada, estimada en 340 mil barriles diarios. A finales de octubre, el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, informó que la refinería había alcanzado picos de 230 mil barriles diarios, mientras que recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que llegó a producir hasta 300 mil barriles por día.