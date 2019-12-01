Hombre de 55 años pierde la vida en pleno Centro Histórico de Morelia

Hombre de 55 años pierde la vida en pleno Centro Histórico de Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 12:50:53
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 23 de enero del 2026.- Un hombre de aproximadamente 55 años de edad falleció por causas naturales este viernes en pleno Centro Histórico de Morelia, informaron autoridades policiales.

El hecho se registró en la calle Agrarismo, casi esquina con Héroe de Nacozari, donde el hombre fue localizado tirado sobre una banqueta, lo que motivó que personas que pasaban por el lugar llamaran al número de emergencias 911.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Turística de la Guardia Civil, así como paramédicos, quienes intentaron reanimarlo mediante maniobras de RCP, sin embargo, no presentó signos vitales.

De manera extraoficial se informó que, momentos antes, el hombre consumía bebidas alcohólicas en la vía pública, aunque esta versión no fue confirmada de manera oficial.

Tras el deceso, los agentes solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE). Personal de la Unidad de Atención Inmediata realizó las diligencias correspondientes y certificó la muerte.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
La mujer hallada en Buenavista, Michoacán, tenía desprendida su extremidad cefálica; la dejaron con un mensaje
En Los Reyes, Michoacán rescata la GC y FGE a sexagenario víctima de secuestro virtual 
SSP Michoacán abre convocatoria para integrar el Grupo de Reacción Inmediata Motorizado
Destaca Harfuch reducción de delitos de alto impacto en Veracruz; hay 49 detenidos por extorsión
Más información de la categoria
La mujer hallada en Buenavista, Michoacán, tenía desprendida su extremidad cefálica; la dejaron con un mensaje
Coche intenta ganarle el paso al tren y termina embestido en Ecatepec; hay un lesionado
Doble feminicidio en Cuautitlán: vinculan a proceso a Eric Antonio “N” por el asesinato de su exmujer y exsuegra
Hombre de 55 años pierde la vida en pleno Centro Histórico de Morelia
Comentarios