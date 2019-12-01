Hombre de 55 años pierde la vida en pleno Centro Histórico de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 12:50:53

Morelia, Michoacán, 23 de enero del 2026.- Un hombre de aproximadamente 55 años de edad falleció por causas naturales este viernes en pleno Centro Histórico de Morelia, informaron autoridades policiales.

El hecho se registró en la calle Agrarismo, casi esquina con Héroe de Nacozari, donde el hombre fue localizado tirado sobre una banqueta, lo que motivó que personas que pasaban por el lugar llamaran al número de emergencias 911.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Turística de la Guardia Civil, así como paramédicos, quienes intentaron reanimarlo mediante maniobras de RCP, sin embargo, no presentó signos vitales.

De manera extraoficial se informó que, momentos antes, el hombre consumía bebidas alcohólicas en la vía pública, aunque esta versión no fue confirmada de manera oficial.

Tras el deceso, los agentes solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE). Personal de la Unidad de Atención Inmediata realizó las diligencias correspondientes y certificó la muerte.