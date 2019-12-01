Destaca Harfuch reducción de delitos de alto impacto en Veracruz; hay 49 detenidos por extorsión

Destaca Harfuch reducción de delitos de alto impacto en Veracruz; hay 49 detenidos por extorsión
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 13:27:10
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Xalapa, Veracruz, a 23 de enero 2026.- El titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que la Estrategia Nacional de Seguridad en el estado de Veracruz ha logrado la reducción sostenida en los delitos de alto impacto, así como avances significativos en el combate a la extorsión y la detención de generadores de violencia con operaciones internacionales.

Durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta de México desde Xalapa, Veracruz, el funcionario federal reconoció la coordinación con la gobernadora Rocío Nahle y subrayó que en la entidad, los tres niveles de gobierno han trabajado en conjunto.

De acuerdo con cifras oficiales, al corte del 31 de diciembre de 2025, el promedio diario de homicidio doloso en Veracruz mostró una reducción de 28 por ciento en comparación con septiembre de 2024, al pasar de 3.13 a 2.48 víctimas diarias.

Además, entre el 1 de octubre de 2024 y el 15 de enero de 2026, las autoridades federales y estatales lograron la detención de 3 mil 571 personas por delitos de alto impacto, el aseguramiento de mil 41 armas de fuego y más de 9 mil 700 kilogramos de droga, así como de múltiples acciones contra líderes y operadores criminales vinculados con secuestro, extorsión, homicidio y cobro de piso.

Por otra parte, en materia de extorsión el secretario García Harfuch resaltó que en Veracruz se han logrado las detenciones de 49 personas, entre ellas seis objetivos prioritarios, así como la inhabilitación de 4 mil 621 líneas telefónicas utilizadas para extorsión en su modalidad virtual.

Noventa Grados
Más información de la categoria
La mujer hallada en Buenavista, Michoacán, tenía desprendida su extremidad cefálica; la dejaron con un mensaje
En Los Reyes, Michoacán rescata la GC y FGE a sexagenario víctima de secuestro virtual 
SSP Michoacán abre convocatoria para integrar el Grupo de Reacción Inmediata Motorizado
Destaca Harfuch reducción de delitos de alto impacto en Veracruz; hay 49 detenidos por extorsión
Más información de la categoria
La mujer hallada en Buenavista, Michoacán, tenía desprendida su extremidad cefálica; la dejaron con un mensaje
Coche intenta ganarle el paso al tren y termina embestido en Ecatepec; hay un lesionado
Doble feminicidio en Cuautitlán: vinculan a proceso a Eric Antonio “N” por el asesinato de su exmujer y exsuegra
Hombre de 55 años pierde la vida en pleno Centro Histórico de Morelia
Comentarios