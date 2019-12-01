Coche intenta ganarle el paso al tren y termina embestido en Ecatepec; hay un lesionado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 13:10:23

Ecatepec, Estado de México, 23 de enero del 2026.- Una historia de nunca acabarse los automovilistas que intentan ganarle el paso al tren y no lo logran, ahora ocurrió en Ecatepec, Estado de México.

Medios locales apuntaron que un automóvil fue impactado por el ferrocarril tras intentar cruzar las vías sin respetar el paso del mismo, lo cual culminó con el conductor lesionado.

Al sitio se trasladaron servicios de emergencia, quienes evaluaron la situación y atendieron al herido, del cual, se desconoce su estado de salud.

Las autoridades reiteraron su llamado para respetar el paso del tren para evitar tragedias, una vez que este tipo de casos son recurrentes, por la prisa de los conductores automovilísticos.