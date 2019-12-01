Ultiman a tiros a un motociclista en Uruapan, Michoacán 

Ultiman a tiros a un motociclista en Uruapan, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 14:29:02
Uruapan, Michoacán, a 11 de febrero 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un hombre que viajaba a bordo de una motocicleta, fue asesinado a tiros en calles de la colonia El Colorín de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas as fueron alertadas, de que sobre la calle Bolivia de la referida colonia, había atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar, encontraron a una persona sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de una persona el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

