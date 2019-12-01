No hay bloqueos carreteros en Apatzingán, Zamora, Zacapu, Yurécuaro y Purépero: Guardia Civil

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 13:24:14

Morelia, Michoacán, 11 de febrero del 2026.- Luego de llevar a cabo recorridos de verificación en Apatzingán, Zamora, Zacapu, Yurécuaro y Purépero, no se tiene conocimiento de bloqueos carreteros aseguró la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Sobre el particular se informó que la Guardia Civil mantiene acciones operativas ordinarias en todo el estado y, al momento, no se reportan bloqueos o situaciones de riesgo en los municipios de Apatzingán, Zamora, Zacapu, Yurécuaro y Purépero.

Ante publicaciones que circulan en redes sociales sobre presuntos enfrentamientos, se informa que ninguno de estos hechos se encuentra confirmado.

Se estableció coordinación con Zonas Militares y estaciones de la Guardia Nacional para realizar recorridos de verificación, sin registrarse incidencias.