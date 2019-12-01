Vinculan a proceso a mujer por compartir imágenes de una persona sin su consentimiento, en Zamora, Michoacán

Vinculan a proceso a mujer por compartir imágenes de una persona sin su consentimiento, en Zamora, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 14:11:33
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Zamora, Michoacán, a 11 de febrero 2026.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de Diana “N”, por su posible relación en el delito de ataque a la propia imagen (captar, reproducir, publicar o difundir la imagen, voz o rasgos físicos de una persona sin su consentimiento), cometido en agravio de una mujer.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones el agente del Ministerio Público logró establecer que el 1 de junio de 2025, la imputada realizó una publicación a través de una red social, en la que difundió una captura de pantalla del perfil de la víctima, en la que aparecían fotografías de la misma, sin contar con su consentimiento. 

Asimismo, el 3 de junio del mismo año, realizó una segunda publicación en la que difundió una fotografía de la víctima, nuevamente sin autorización, además de efectuar acusaciones relacionadas con un presunto robo.

Derivado de estos hechos, la Fiscalía Regional de Zamora reunió datos de prueba que permitieron establecer la posible participación de la imputada, por lo que fue presentada ante el Juez de Control.

En audiencia realizada mediante citación el órgano jurisdiccional determinó vincular a proceso a Diana “N”, al existir elementos suficientes de su probable responsabilidad, decretándose medidas cautelares, así como un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a tiros a un motociclista en Uruapan, Michoacán 
Vinculan a proceso a mujer por compartir imágenes de una persona sin su consentimiento, en Zamora, Michoacán
Día Interamericano del número de emergencias: Línea 911 atiende cerca de 2 millones de llamadas al año en Michoacán: SSP
No hay bloqueos carreteros en Apatzingán, Zamora, Zacapu, Yurécuaro y Purépero: Guardia Civil
Más información de la categoria
No hay bloqueos carreteros en Apatzingán, Zamora, Zacapu, Yurécuaro y Purépero: Guardia Civil
Enfrentamiento entre policías y civiles en Zamora, Michoacán, deja un facineroso muerto y otro herido
Sheinbaum descarta que Trump busque salir del T-MEC
Cae en Oaxaca hombre acusado de violar a su hija durante una década; estuvo prófugo 3 años
Comentarios