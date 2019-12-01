Vinculan a proceso a mujer por compartir imágenes de una persona sin su consentimiento, en Zamora, Michoacán

Zamora, Michoacán, a 11 de febrero 2026.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de Diana “N”, por su posible relación en el delito de ataque a la propia imagen (captar, reproducir, publicar o difundir la imagen, voz o rasgos físicos de una persona sin su consentimiento), cometido en agravio de una mujer.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones el agente del Ministerio Público logró establecer que el 1 de junio de 2025, la imputada realizó una publicación a través de una red social, en la que difundió una captura de pantalla del perfil de la víctima, en la que aparecían fotografías de la misma, sin contar con su consentimiento.

Asimismo, el 3 de junio del mismo año, realizó una segunda publicación en la que difundió una fotografía de la víctima, nuevamente sin autorización, además de efectuar acusaciones relacionadas con un presunto robo.

Derivado de estos hechos, la Fiscalía Regional de Zamora reunió datos de prueba que permitieron establecer la posible participación de la imputada, por lo que fue presentada ante el Juez de Control.

En audiencia realizada mediante citación el órgano jurisdiccional determinó vincular a proceso a Diana “N”, al existir elementos suficientes de su probable responsabilidad, decretándose medidas cautelares, así como un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.