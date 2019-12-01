Comienza la Audiencia Intermedia en contra del periodista Alejandro “N” en Morelia, Michoacán

Morelia, Michoacán, a 11 de febrero de 2026.- Este miércoles dio inicio la fase oral de la etapa intermedia en la causa penal en donde el periodista Alejandro “N” fue acusado formalmente por la Fiscalía General del Estado por cuatro hechos de violación y uno por abusos deshonestos, cometidos en contra de una menor de edad.

Al inicio de la audiencia programada en la Sala de Oralidad número 1 en los Juzgados del Centro Penitenciario “Lic. David Franco Rodríguez”, mejor conocido como Mil Cumbres, se debatió la solicitud de la defensa del ahora acusado, quien bajo el amparo de la Ley Olimpia, pretendía las audiencias subsecuentes fueran de manera privada.

La defensa del acusado quiso diferir por cuarta ocasión la audiencia intermedia, pero al no fundamentar adecuadamente su petición y tras habérsele terminado las oportunidades jurídicas para hacerlo, la juez de control dio inicio a la etapa intermedia.

Una vez realizado el debate de las partes, la Fiscalía General del Estado, la defensa, la asesoría jurídica victimal y la víctima, se argumentó que no había necesidad de que las audiencias se llevaran a cabo por la vía privada, restringiendo el Principio de Publicidad que rige el Sistema Penal Acusatorio.

Fue así que Alejandro “N” escuchó del Ministerio Público la acusación de cinco hechos, la formulación de la solicitud de 95 años de prisión y de la reparación del daño que será ampliada por la asesoría jurídica victimal, conforme a los medios de prueba recabados.

Tras hora y media de haberse iniciado la audiencia, la Juez de Control citó a las partes el día miércoles 25 de febrero del presente año, para dar continuidad a la misma, de manera abierta, en punto de las 13:30 horas, en la Sala 8 del mismo centro.

El asesor jurídico de la víctima, Salvador Ceja señaló que al no haber cumplido la defensa del acusado con lo que establece el artículo 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de contestar la acusación que previamente le había hecho la Fiscalía, probablemente en la siguiente audiencia no habrá debate de medios de prueba que presenten, por no haber contestado en tiempo y forma.

Durante la audiencia programada para fin de mes, se espera una jornada complicada para las partes, debido a que se debatirán los medios de prueba y se defenderán por parte de la Fiscalía General del Estado y del Asesor Jurídico Victimal a fin de poder llegar a juicio con pruebas sólidas para demostrar la plena responsabilidad de Alejandro “N”.

Ante la petición formulada por la defensa del periodista Alejandro “N” en el sentido de establecer como privadas las subsecuentes audiencias, la víctima, Verónica Huante Parra, agradeció el interés mostrado por distintos medios de comunicación sobre la causa penal, por lo que les invitó a seguir siendo cuidadosos para no afectar el debido proceso, resguardando la identidad y la presunción de inocencia del ahora acusado, resguardando la identidad de éste, e informando con los datos precisos de lo que acontece.