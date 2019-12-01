Sheinbaum descarta que Trump busque salir del T-MEC

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 10:39:58

Ciudad de México, 11 de febrero del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que no existen señales de que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, tenga la intención de abandonar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Desde Palacio Nacional, la mandataria federal fue cuestionada sobre versiones difundidas en medios estadounidenses que señalan que, en conversaciones privadas, Trump habría planteado a su equipo la posibilidad de retirarse del acuerdo comercial firmado durante su primera administración.

Sheinbaum afirmó que, en los intercambios que ha sostenido con el presidente estadounidense, no se ha expresado ninguna postura en ese sentido.

Subrayó que el tratado es estratégico para ambas naciones y que no hay mensajes oficiales que apunten a una eventual salida.

“No lo creemos. En las llamadas que hemos tenido no se ha manifestado nada similar. El tratado es muy importante tanto para ellos como para nosotros”, sostuvo.

Respecto al proceso de revisión del acuerdo comercial, la mandataria adelantó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, participará en la conferencia matutina para informar sobre los avances y el estado actual del tema.