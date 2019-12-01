Enfrentamiento entre policías y civiles en Zamora, Michoacán, deja un facineroso muerto y otro herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 10:47:05

Zamora, Michoacán, 11 de febrero del 2026.- La noche del martes dos sujetos armados que viajaban a bordo de una motocicleta agredieron a balazos a elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y Guardia Nacional en la colonia Los Higareda, tras repeler la agresión uno de los civiles falleció y otro fue detenido.

Por información recabada por este medio de comunicación se informó que aproximadamente a las 22:30 horas en la colonia Real del Valle los uniformados se encontraban realizando patrullajes dentro de las acciones "Plan Michoacán por la Paz y Justicia cuando observaron que dos motociclistas que portaban armas de fuego empezaron a darse a la fuga al notar la presencia policial.

Ahí se inició una persecución por varias calles, hasta que los empistolados ingresaron a la calle Cerrada Crucero de San Juan de la colonia Los Higareda, donde empezaron a disparar en contra de los uniformados, causando daños en el parabrisas y carrocería de la patrulla PZ-040.

Los "guardianes del orden" repelieron la agresión hiriendo a uno de los agresores y deteniendo al otro, por lo que de inmediato al lugar llegaron al apoyo mas agentes quienes apoyaron para resguardar la zona.

Enseguida llegaron paramédicos de Rescate quienes le brindaron los primeros al joven Andrés M., J., de 18 años de edad, vecino de la colonia Adolfo López Mateos, el cual fue trasladado a un nosocomio donde más tarde falleció.

Así mismo fue detenido Luis Ángel P., P., de 18 años de edad, vecino del Fraccionamiento Real de Valencia quien fue puesto a disposición de la autoridad competente.

Al lugar llego personal de la Fiscalía General del Estado quienes procesaron la escena del crimen donde encontraron un arma de fuego corta y otra réplica de arma de fuego, así como una motocicleta Italika DM150, modelo 2022, color azul, con placa L9E37K de Michoacán, la cual no contaba con reporte de robo.

Los peritos acudieron al nosocomio para realizar el levantamiento del cadáver para llevarlo a la morgue del Semefo local para los estudios correspondientes, así mismo se investigan los hechos.