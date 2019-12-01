Hallan hombre ultimado en huerta de limón de Parácuaro, Michoacán

Hallan hombre ultimado en huerta de limón de Parácuaro, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 07:40:06
Parácuaro, Michoacán, 10 de marzo del 2026.- El cuerpo de un hombre que fue asesinado a balazos, se localizó en una huerta de limón, en la comunidad de El Junco en el municipio de Parácuaro, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de la presencia del cuerpo sin vida de una persona, en el referido lugar.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
