Recuperan cuerpo de segundo trabajador atrapado en edificio colapsado Cuauhtémoc, CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 07:46:07

Ciudad de México, a 10 de marzo 2026.- Personal de Protección Civil de la Ciudad de México confirmó la localización y recuperación del segundo cuerpo de un trabajador, el cual quedó sepultado entre los escombros del edificio que colapsó en la calzada San Antonio Abad, en la colonia Tránsito, en la alcaldía Cuauhtémoc.

“Lamentablemente, durante la madrugada, fue localizado el cuerpo sin vida de uno de ellos, es decir, se confirma el segundo fallecimiento por estos hechos”, informó la dependencia capitalina por medio de un mensaje en redes sociales.

Asimismo, dio a conocer que los equipos de emergencia mantienen la búsqueda de posibles trabajadores que aún pudieran encontrarse bajo los escombros.

Por su parte, el gobierno de de la CDMX aseguró que se brindará acompañamiento integral y todo el apoyo necesario a los familiares de las víctimas fallecidas.

Mientras tanto, Juan Manuel Pérez Cova, jefe de los Bomberos de la CDMX, detalló que la localización del cuerpo se llevó a cabo con ayuda de Togo, perro rescatista.

“Hemos localizado el cuerpo previamente identificado por Togo, a un metro de la superficie, aproximadamente. Intensificamos las labores para su recuperación”, apuntó al medio N+.