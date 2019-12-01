Homicidios dolosos en México caen 44% desde la llegada de Claudia Sheinbaum al poder

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 07:57:39

Ciudad de México, 10 de marzo del 2026.- La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, informó que en México se ha registrado una reducción del 44 por ciento en homicidios dolosos, cifra que equivale a 38 asesinatos menos al día en comparación con septiembre de 2024.

Durante la presentación del informe de incidencia delictiva nacional con corte a febrero de 2026, la funcionaria destacó que los datos muestran una tendencia sostenida a la baja en este delito.

“Presentaremos el informe de incidencia delictiva a nivel nacional a febrero de 2026, ya lo decía la Presidenta, destacó la disminución del 44 por ciento de homicidios dolosos desde septiembre de 2024; se ha presentado tendencia a la baja. Destacamos de manera significativa que la baja es equivalente a 38 homicidios dolosos menos al día respecto a septiembre de 2024”, declaró.

Detalló que en septiembre de 2024 se reportaban 86.9 homicidios diarios, mientras que en febrero de 2026 la cifra bajó a 48.8, lo que representa 38 homicidios dolosos menos por día.

Además, el mes de febrero de 2026 fue el mes más bajo del periodo analizado. En la comparación anual, febrero de 2026 tuvo una disminución del 35% en el promedio diario frente a febrero de 2025.

Las entidades que concentran más del 50% de los casos de homicidio doloso son: Guanajuato, Sinaloa, Chihuahua, Baja California, Morelos, Veracruz, Estado de México y Oaxaca.

Cabe destacar que las cifras corresponden al periodo desde la llegada a la Presidencia de México de Claudia Sheinbaum, en octubre de 2024, hasta febrero de 2026, lapso en el que las autoridades federales aseguran que las estrategias de seguridad han contribuido a disminuir la incidencia de este delito.