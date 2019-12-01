Vinculan aportaciones a precampaña de Adán Augusto con empresario ligado a hermano de presunto líder criminal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 08:22:29

Ciudad de México, 10 de marzo del 2026.- Documentos relacionados con los gastos de la precampaña presidencial de Adán Augusto López Hernández muestran un rastro que lo vincula indirectamente con Humberto Bermúdez Requena, hermano de Hernán Bermúdez, señalado como presunto cabecilla del grupo delictivo conocido como La Barredora y quien fuera su secretario de Seguridad Pública cuando fue gobernador de Tabasco.

De acuerdo con información dada a conocer por el medio de comunicación El Universal, uno de los socios de Humberto Bermúdez en la empresa Inmobiliaria y Constructora Samaria es el empresario Fernando Paniagua Garduño, quien habría financiado nueve asambleas ciudadanas o mítines del entonces aspirante presidencial realizadas en agosto de 2023.

Los eventos se llevaron a cabo en distintos puntos del país. En el estado de Jalisco se contemplaron actos en Ocotlán, Tonalá, Huentitán el Bajo, Zapopan y Encarnación de Díaz, mientras que en Aguascalientes se realizó un evento en la antigua Plaza de Toros de San Marcos. El último encuentro se llevó a cabo en Hermosillo.

Según los registros revisados por el Instituto Nacional Electoral (INE), el financiamiento aparece desglosado en documentos y fotografías que forman parte de cuatro carpetas de fiscalización relacionadas con los nueve eventos.

La empresa Inmobiliaria y Constructora Samaria fue fundada el 20 de julio de 2000 en Villahermosa por Humberto Bermúdez y Fernando Paniagua. En la sociedad también fueron incluidos los hermanos Manuel y Luis Enrique Embriz Cruz, según registros del Registro Público de la Propiedad.

En paralelo, se indicó que Rafael Díaz Ríos, encargado de fiscalización en la precampaña de Adán Augusto López, se desempeñaba hasta febrero pasado como director de la Unidad de Transparencia del Senado, y anteriormente formó parte del círculo cercano del político tabasqueño durante su gestión como gobernador de Tabasco.

Por su parte, Hernán Bermúdez Requena se encuentra actualmente recluido en el penal federal de máxima seguridad Centro Federal de Readaptación Social No. 1 Altiplano, donde permanece en espera de ser juzgado por delitos relacionados con delincuencia organizada.