Localizan fosa clandestina con cinco cuerpos y 11 restos humanos en Baja California Sur

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 08:09:32

Comondú, Baja California Sur, 10 de marzo del 2026.- Colectivos de búsqueda y autoridades localizaron una fosa clandestina con cinco cuerpos y al menos 11 restos humanos en el municipio de Comondú, tras recibir una llamada anónima.

De acuerdo con el colectivo Búsqueda x La Paz, el hallazgo se logró luego de que el pasado 8 de marzo se recibiera una llamada que alertaba sobre la posible existencia de una fosa clandestina en la zona.

Tras el reporte, colectivos y autoridades estatales se movilizaron para realizar labores de búsqueda en el tramo carretero transpeninsular Zaragoza–La Purísima, donde posteriormente fueron localizados cinco cuerpos y once restos humanos.

El colectivo señaló que será necesario esperar a que los servicios periciales concluyan el procesamiento de las fosas para determinar las características de cada hallazgo.

“Ya que sean procesadas las fosas por servicios periciales sabremos qué vestimentas o características tienen cada osamenta o cuerpos localizados en ellas”, indicó el grupo de búsqueda.

Búsqueda x La Paz agradeció además a las personas que realizan denuncias sobre posibles sitios de inhumación clandestina y reiteró que toda la información recibida se maneja de forma anónima, ya que el objetivo principal es encontrar a sus familiares desaparecidos.