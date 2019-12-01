Cae hombre por presuntamente ultimar a golpes a sus sobrinos, en Corzo, Chiapas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 08:40:21
Ángel Albino Corzo, Chiapas, a 10 de marzo 2026.- Personal de seguridad estatal capturó a un hombre identificado como Damián “N”, sospechoso de privar de la vida a sus sobrinos menores de edad a golpes, en el municipio de Ángel Albino Corzo, Chiapas.

La diputada local por Morena, Sahara Munira José Flores, dio a conocer que las víctimas son Carín y Rubi, de siete y 13 años de edad, respectivamente, cuyos cuerpos fueron encontrados en la casa de su tío.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas informó que abrió una carpeta de investigación por los crímenes de feminicidio y homicidio.

Además, la autoridad indicó que la causa de muerte de los pequeños fue un “traumatismo craneoencefálico secundario".

El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público y en las próximas horas se definirá su situación jurídica.

