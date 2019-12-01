Presunto ladrón queda atorado en un hoyo que abrió para escapar de una fábrica en Puebla

Puebla, Puebla, a 30 de enero de 2026.- Un intento de robo terminó de manera insólita en la ciudad de Puebla, cuando un joven quedó atrapado en un orificio que él mismo abrió en la pared de una fábrica para sustraer tubos.

Los hechos ocurrieron en un inmueble ubicado sobre la calle Nardos, en la colonia Jardines de la Resurrección, donde el sujeto perforó el muro con la intención de usar el boquete como acceso para cometer el ilícito. No obstante, al intentar salir, quedó atorado y permaneció en esa situación durante más de seis horas.

Al llegar al establecimiento, los propietarios descubrieron al presunto ladrón atrapado y solicitaron apoyo de la policía, cuyos elementos acudieron al sitio para realizar la detención correspondiente. Posteriormente, imágenes y videos del hecho comenzaron a difundirse en redes sociales, provocando reacciones de sorpresa y burlas entre los usuarios.

Más allá de la anécdota, las publicaciones también sirvieron para llamar la atención sobre la necesidad de reforzar la vigilancia en la zona, donde existen múltiples bodegas y fábricas dedicadas a la comercialización de materiales de construcción. Vecinos de Jardines de la Resurrección han señalado en repetidas ocasiones que estos establecimientos suelen ser blanco frecuente de robos.