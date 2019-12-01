Ciclista de la tercera edad pierde la vida al ser atropellado por unidad del transporte público en el barrio de Tierras Negras de Celaya, Guanajuato

Celaya, Guanajuato, a 30 de enero de 2026.- Un hombre de la tercera edad que se desplazaba en bicicleta perdió la vida la noche de este viernes luego de ser atropellado por una unidad de transporte público en el barrio de Tierras Negras.

El fatal accidente se registró en el cruce de las calles Benito Juárez y Mariano Jiménez, donde tanto el ciclista como el camión de color verde de transporte urbano, identificado con el número económico MCE-0452, circulaban de oriente a poniente.

De acuerdo con los primeros reportes, el semáforo habría cambiado a luz verde y, al momento de que ambas unidades avanzaron sobre la calle Mariano Jiménez, ocurrió el percance. Una de las versiones preliminares señala que el ciclista presuntamente perdió el control de su bicicleta, cayó al pavimento y fue alcanzado por las llantas del camión que continuaba en movimiento, lo que le provocó la muerte de manera inmediata.

El cuerpo del adulto mayor quedó tendido sobre la cinta asfáltica, junto a su bicicleta de color morado, situación que fue observada por testigos, quienes de inmediato dieron aviso a las autoridades a través del sistema de emergencias 911.

Al lugar arribaron paramédicos, quienes tras revisar al ciclista confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Elementos de seguridad acordonaron la zona para permitir las labores periciales y el levantamiento del cuerpo.

Por su parte, el conductor de la unidad de transporte público fue asegurado y presentado ante el Ministerio Público, instancia que se encargará de deslindar responsabilidades y determinar su situación legal conforme avancen las investigaciones para esclarecer las causas reales del accidente.