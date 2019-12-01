Ultiman a tiros a un individuo en Zamora, Michoacán 

Ultiman a tiros a un individuo en Zamora, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2025 a las 18:35:46
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Zamora, Michoacán, a 30 de septiembre de 2025.- Por causas desconocidas un hombre fue asesinado a balazos en las inmediaciones de la colonia San Ramón, el occiso no esta identificado.

Fue a las 14:30 horas de este martes cuando en los números de emergencias recibieron un reporte ciudadano sobre una persona atacada a balazos en las calles Plan de Guadalupe y San Pablo.

Uniformados de los tres ordenes de gobierno se movilizaron al lugar donde encontraron a un masculino tirado sobre el piso con heridas de bala en la cabeza.

Rápidamente acordonaron el lugar y solicitaron el apoyo de una ambulancia, dándose cita paramédicos de Rescate quienes revisaron al individuo pero este carecía de signos vitales.

Del occiso solo se dijo que esta en calidad de desconocido, siendo de aproximadamente 30 a 35 años de edad, el cual vestía playera blanca, pantalón de mezclilla, calzado azul y gorra negra.

La Unidad de Servicios Periciales con el apoyo de Agentes Ministeriales procesaron la escena del crimen para iniciar las investigaciones, así mismo trasladaron el cadáver al Semefo para que sea identificado.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman dos hombres dentro de dos comercios distintos casi de manera simultanea en Michoacán
Entrada del cuarto frente frío inhibe lluvias en Querétaro: Javier Amaya 
Accidente en Tangamandapio, Michoacán deja un herido de gravedad
Socavón genera alerta en curva de Iztapalapa, a días de tragedia por pipa
Más información de la categoria
Alito afirma que Adán Augusto es capaz de orquestar un ataque armado en su contra
Musk lanza la Grokipedia: la competencia directa de Wikipedia
Continúa la Feria del Libro de Morelia con un vasto programa
Matadores lamentan cancelación de la corrida en la Monumental de Morelia
Comentarios