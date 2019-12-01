Ultiman a tiros a un individuo en Zamora, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2025 a las 18:35:46

Zamora, Michoacán, a 30 de septiembre de 2025.- Por causas desconocidas un hombre fue asesinado a balazos en las inmediaciones de la colonia San Ramón, el occiso no esta identificado.

Fue a las 14:30 horas de este martes cuando en los números de emergencias recibieron un reporte ciudadano sobre una persona atacada a balazos en las calles Plan de Guadalupe y San Pablo.

Uniformados de los tres ordenes de gobierno se movilizaron al lugar donde encontraron a un masculino tirado sobre el piso con heridas de bala en la cabeza.

Rápidamente acordonaron el lugar y solicitaron el apoyo de una ambulancia, dándose cita paramédicos de Rescate quienes revisaron al individuo pero este carecía de signos vitales.

Del occiso solo se dijo que esta en calidad de desconocido, siendo de aproximadamente 30 a 35 años de edad, el cual vestía playera blanca, pantalón de mezclilla, calzado azul y gorra negra.

La Unidad de Servicios Periciales con el apoyo de Agentes Ministeriales procesaron la escena del crimen para iniciar las investigaciones, así mismo trasladaron el cadáver al Semefo para que sea identificado.