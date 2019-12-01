“Michoacán en Los Pinos” deja derrama superior a 1.7 mdp a productores: Sedeco

Morelia, Michoacán, a 13 de abril de 2026.- El evento “Michoacán en Los Pinos” generó una derrama económica superior a 1.7 millones de pesos, para beneficio directo de las y los productores que participaron el pasado fin de semana en el Complejo Cultural Los Pinos, en la Ciudad de México, informó la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

Los días 11 y 12 de abril, este escaparate impulsado por la Sedeco reunió a 42 marcas michoacanas. La iniciativa, coordinada con la Secretaría de Cultura federal y enmarcada en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, permitió a las y los emprendedores fortalecer su comercialización y posicionarse ante nuevos públicos en uno de los recintos más importantes del país.

La oferta incluyó salsas, aderezos, dulces regionales, cajeta, mermeladas, quesos, tostadas, churros y campechanas, así como textiles, huaraches, bolsas, artesanías, cosméticos y productos de herbolaria, todos con el distintivo “Michoacán de Origen”, el cual respalda su calidad.

El evento también integró una amplia programación cultural con presentaciones de música y danza tradicional, entre ellas la participación de los tlahualiles de Sahuayo, el dueto Sirankua y el Ballet Folclórico de Michoacán, así como una muestra de cocina tradicional y expresiones artesanales como alfarería, vidriería, fibras vegetales y arte utilitario, que dieron identidad y valor al encuentro.

El titular de la Sedeco, Claudio Méndez Fernández, destacó que la respuesta del público superó las expectativas, al registrar más de 15 mil visitantes durante los dos días de actividades, lo que permitió que varios productores agotaran sus productos.

“El resultado más importante es que las y los productores vendieron, generaron ingresos y confirmaron que sus productos tienen mercado más allá de su lugar de origen”, señaló el funcionario, tras enfatizar que estos resultados reflejan el potencial de Michoacán para competir en nuevos mercados y fortalecer la economía local.