Michoacán: Carlos Soto minimiza crisis por desaparición de 8 adolescentes en Zamora; Alcalde habla de ellos 30 segundos y dedica más tiempo a baches, limpieza de rejillas y mascotas extraviadas

Zamora, Mich., a 13 de abril de 2026.— La desaparición de al menos ocho menores de edad en Zamora en lo que va de abril ha encendido las alertas en Michoacán. No se trata de un caso aislado: cuatro adolescentes —Melanie Guadalupe, Luna Hiromi, Estefanía Elvira y Naomi Nicole— desaparecieron juntas el pasado 8 de abril alrededor de las 16:00 horas, a plena luz del día. Desde entonces, no se tiene rastro de ellas. Todas tienen entre 14 y 16 años y su ausencia activó de inmediato la Alerta Amber.

A ese caso se suman otros cuatro menores reportados como desaparecidos en el mismo periodo: Miguel Ángel, Neri Yovani, Leonardo y Erik Naim. Ocho nombres en menos de dos semanas, en una misma ciudad golpeada por la violencia, que colectivos y organizaciones ya advierten como una señal de un problema más profundo: la vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes en un entorno donde la desaparición comienza a repetirse con patrones preocupantes.

En ese contexto —con familias buscando, fichas de búsqueda circulando y una marcha convocada para exigir resultados— la respuesta del presidente municipal de Zamora, Carlos Soto Delgado, ha generado indignación.

Durante su programa “Hablando con el presi”, con duración total de 32 minutos con 46 segundos, el edil no colocó la crisis como prioridad. Abrió la transmisión hablando del programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro y de una bolsa de empleo para jóvenes, mientras en su municipio precisamente adolescentes están desapareciendo.

El tema urgente quedó desplazado desde el arranque.

Fue hasta el minuto 16:35 cuando el alcalde abordó la desaparición de los ocho menores. Su intervención duró apenas 29 segundos, concluyendo en el 17:04. Un mensaje leído, plano, sin énfasis y sin una sola expresión directa de empatía hacia las familias. Se limitó a señalar que la Fiscalía mantiene comunicación con los afectados y que el municipio “acompaña” las diligencias.

Ni un llamado firme a la ciudadanía.

Ni una advertencia sobre la gravedad del momento.

Ni una postura clara frente a lo que ya se perfila como una crisis.

Después, el programa siguió su curso habitual. Entre el minuto 19:05 y el 21:05, el alcalde dedicó cerca de dos minutos a la limpieza de rejillas de drenaje. Más adelante habló de una perrita extraviada, campañas de esterilización de mascotas, basura en la vía pública, calles en obra y problemas de agua potable. Cada uno de esos temas recibió más tiempo, más detalle y más atención que la desaparición de ocho menores.

El contraste es demoledor: Treinta segundos para una crisis que tiene en vilo a Zamora;minutos completos para servicios urbanos y reportes cotidianos.

Pero más allá del tiempo, el fondo del mensaje deja una señal preocupante. En una ciudad donde cuatro adolescentes desaparecieron juntas a plena luz del día —un hecho que por sí solo debería detonar una reacción institucional de alto nivel— la autoridad municipal optó por un discurso burocrático, leído y desplazado a la mitad del programa.

En política, las prioridades no sólo se declaran: se evidencian.

Y en “Hablando con el presi”, la desaparición de ocho menores no fue el eje, ni la urgencia, ni el punto de partida. Fue un segmento breve, contenido, casi incidental. Treinta segundos que hoy no sólo reflejan una estrategia de comunicación, sino una desconexión profunda entre el gobierno municipal y la gravedad de lo que ocurre en sus propias calles.

Mientras tanto, en Zamora, las familias siguen buscando. Y el tiempo —ese que en el programa pareció sobrar para otros temas— es precisamente lo que más se está agotando.