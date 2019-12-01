Ultiman a tiros a un individuo en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2026 a las 08:19:02

Morelia, Michoacán, a 10 de noviembre 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un hombre fue asesinado a balazos en calles de la colonia Primo Tapia Oriente de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la calle Femeniles de la referida colonia, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudirían elementos de la Policía Morelia, quienes al arribar

encontraron a un hombre sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.