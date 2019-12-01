Suman cinco adolescentes asesinados en noviembre en Michoacán

Autor: Sergio Cortés Eslava / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2026 a las 22:37:13

Morelia, Mich., a 9 de noviembre de 2026.- Apenas van 9 días de noviembre y ya asesinaron a cinco adolescentes –uno de 13 años de edad–, en al menos cinco municipios de la entidad; tan solo en Zamora, sujetos armados mataron a dos menores el pasado domingo y otro más fue ejecutado mientras jugaba maquinitas en Jacona.

De acuerdo con la Fiscalía de Michoacán, las investigaciones de estos crímenes muestran que hay una mayor participación de menores en actos de violencia y delincuencia.

De los hechos registrados en estos primeros días de noviembre, han ocurrido en los municipios de Jacona, Zamora, Morelia, Álvaro Obregón.

Los casos

Apenas el viernes 6, un adolescente que se encontraba jugando en las máquinas tragamonedas de una tienda de abarrotes, fue privado de la vida de un balazo en la cabeza, en el Fraccionamiento Manantiales del Curutarán de Jacona; la víctima fue reconocida como Iván Eduardo C., de 15 años de edad.

El domingo 8 en Zamora, fueron localizados asesinados dos adolescentes y un adulto joven, quienes cuales presentaban huellas de violencia e impactos de proyectil de arma de fuego; las víctimas fueron halladas tiradas en las inmediaciones del Fraccionamiento San Vicente. Los fallecidos fueron identificados como Ángel Jesús N., de 13 años de edad, Jesús N., alías “El Pollo” de 15 años y Kevin Alexander C., de 18 años, los tres vecinos de la colonia Salinas de Gortari.

De acuerdo con los familiares de las víctimas, la noche del sábado pasado los jóvenes salieron a cenar y no regresaron.

También el domingo, un adolescente fue asesinado a balazos sobre la calle Chicalote, en la colonia Loma Blanca; fue identificado como Iván, de 16 años de edad. En el mismo sitio, otro ciudadano quedó herido por impactos de arma de fuego.

Este lunes 9 de noviembre, un adolescente de 13 años de edad fue ultimado a balazos durante la madrugada en la población de Tzintzimeo, perteneciente al municipio de Álvaro Obregón. Los agresores viajaban en motocicletas y tras dispararle, escaparon. De acuerdo con la información, los disparos fueron realizados con armas largas.