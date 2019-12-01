Cayó en Autlán: Capturan en Jalisco a “Beto el Mexa”, buscado por un secuestro y homicidio en California

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2026 a las 22:24:28

*Un operativo en La Lima terminó con la detención de Alberto Alonso Alencastro. El caso que lo llevó ante la justicia estadounidense tiene un giro estremecedor: según los investigadores, la víctima habría sido confundida con otra persona.

Autlán de Navaro, Jal., a 9 de noviembre de 2026.— La búsqueda cruzó fronteras y terminó en Autlán. Alberto Alonso Alencastro, identificado como “Beto el Mexa”, fue capturado por policías de Jalisco en el punto conocido como La Lima, tras un operativo apoyado por unidades de inteligencia, drones y vigilancia aérea.

Según información de la Secretaría de Seguridad estatal recogida, autoridades estadounidenses compartieron datos que permitieron localizarlo. Alencastro tenía una orden de aprehensión por homicidio emitida en California desde junio. Después de verificar su identidad, los agentes lo pusieron a disposición del Instituto Nacional de Migración.

Un secuestro a plena luz del día

Detrás de la captura está el caso de Avtar Singh, un hombre de 57 años, secuestrado el 17 de febrero en un templo sij de Tracy, California.

Las cámaras de vigilancia registraron a tres personas obligándolo a subir a una camioneta blanca. Días después, su cuerpo apareció en una zona apartada cerca del lago Berryessa. Singh era esposo y padre de trillizos pequeños.

El giro más estremecedor: no habría sido el objetivo

La investigación sostiene que Singh habría sido víctima de una confusión de identidad.

De acuerdo con las autoridades, los responsables presuntamente buscaban a otra persona vinculada con una disputa por un remolque robado con mercancía. Ese supuesto objetivo se encontraba en Canadá. La hipótesis forma parte de la investigación y deberá sostenerse ante los tribunales.

De Jalisco a una cárcel de California

Aunque los detalles del operativo en Autlán se difundieron este 9 de noviembre, la Oficina del Sheriff de San Joaquín había anunciado desde el día 7 que Alencastro fue detenido en México y ya estaba ingresado en la cárcel del condado.

La búsqueda continúa para Alfonso Cresencio Segura Arellano y Barnabe Antonio Segura Arellano, los otros dos sospechosos señalados en el caso, quienes seguían prófugos según el comunicado del sheriff.

La captura de “Beto el Mexa” abre una nueva etapa en un caso que dejó a una familia sin padre y a una comunidad exigiendo respuestas. Alencastro es señalado como presunto implicado; su responsabilidad deberá determinarla la justicia.