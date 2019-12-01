México y Estados Unidos revisan cooperación en seguridad durante reunión entre Harfuch y la DEA

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2026 a las 21:26:32

Ciudad de México, 9 de noviembre de 2026.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se reunió la semana pasada con el director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance Cole, para revisar los temas pendientes de colaboración entre ambos países en materia de seguridad.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, durante el encuentro se habló del intercambio de información sobre organizaciones criminales, investigaciones relacionadas con recursos financieros y solicitudes de cooperación que aún están pendientes.

También se revisaron asuntos relacionados con extradiciones y acciones para detener a personas consideradas prioritarias por las autoridades de México y Estados Unidos.

Otro de los temas abordados fue la necesidad de frenar el ingreso ilegal de armas a México y evitar que el dinero obtenido por la venta de drogas llegue a las organizaciones criminales. Asimismo, se planteó reforzar las acciones contra el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

La dependencia señaló que esta colaboración se realiza bajo el respeto a la soberanía de ambos países y conforme a sus respectivas leyes. Por ello, las acciones que se lleven a cabo dentro de México estarán a cargo exclusivamente de las autoridades nacionales.

Finalmente, el Gabinete de Seguridad indicó que continuará trabajando con instituciones de otros países para reducir la violencia y debilitar las redes criminales.