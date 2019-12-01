Colapso de cimbra en obras de hospital del IMSS en Culiacán deja un trabajador lesionado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2026 a las 08:02:25

Culiacán, Sinaloa, a 10 de noviembre 2026.- Un trabajador de la construcción resultó lesionado luego de que una cimbra en la que se encontraba se colapsó en las obras del nuevo Hospital Regional de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con la información disponible, el hombre, identificado como Fernando “N”, de 28 años de edad, realizaba un colado en una segunda planta, cuando debido a la falla cayó de un altura de 14 metros.

Tras el accidente se movilizó al sitio personal del cuerpo de bomberos, de Protección Civil y de la Cruz Roja, que efectuó maniobras de rescate para sacar al trabajador que cayó hasta el sótano. Posteriormente fue trasladado a un hospital cercano.

Por último, los paramédicos reportaron que Fernando “N” presentaba múltiples golpes en el cuerpo, pero se encuentra estable.