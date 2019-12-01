Ejecutan a una persona en Jacona, Michoacán 

Ejecutan a una persona en Jacona, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2026 a las 08:14:11
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Jacona, Michoacán, a 10 de noviembre 2026.- El cuerpo de una persona que fue asesinada a balazos se localizó en un camino de terracería ubicado en la colonia Arcoíris de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar, estaba tirado el cuerpo ensangrentado de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el  cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

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