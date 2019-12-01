Ultiman a tiros a un individuo en La Ruana, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2025 a las 08:13:33
Buenavista, Michoacán, a 24 de noviembre 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas pero que ya son investigadas, un hombre fue asesinado a balazos en el interior de un bar ubicado en la tenencia de Felipe Carrillo Puerto (La Ruana).

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el Billar del Barrio, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron a un hombre si vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales últimos Escena del Crimen (USPEC) quienes quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de quien fue identificado como Claudio T. S., de 55 años, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

