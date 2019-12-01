Quitan la vida a elemento de la Policía Municipal de Culiacán, Sinaloa

Culiacán, Sinaloa, a 23 de diciembre de 2025.- Un agente de la Policía Municipal fue asesinado a balazos la tarde de este martes en el centro de Culiacán, cuando se desplazaba en su motocicleta al término de su jornada laboral, informó la Secretaría de Seguridad Pública.

El elemento fue identificado como Edgar Luciano “N”, originario de la sindicatura de Costa Rica. De acuerdo con los reportes oficiales, el ataque ocurrió cuando el policía salía de la base ubicada en las inmediaciones del Zoológico de la ciudad, sobre la avenida Venustiano Carranza, en el cruce con Ángel Flores, donde fue interceptado por sujetos armados que le dispararon.

Tras el reporte a los números de emergencia, al lugar acudieron corporaciones de seguridad y efectivos del Ejército Mexicano, quienes confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales. La zona fue acordonada para la recopilación de indicios, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado, realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Cabe recordar que en marzo pasado, la hermana del agente, Petra E., quien también era integrante de la Policía Municipal, fue privada de la vida junto con otros dos elementos en la sindicatura de Costa Rica. En cutyo caso, las víctimas fueron reportadas como desaparecidas y localizadas sin vida dos días después.