Localizan el cuerpo de un bebé al interior de un camión recolector de basura en Monterrey, Nuevo León

Monterrey, Nuevo León, a 23 de diciembre de 2025.- El descubrimiento de un bebé al interior de un camión recolector de basura, generó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad y autoridades ministeriales la tarde de este martes en la zona sur de Monterrey, Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que el reporte se recibió alrededor de las 15:03 horas, cuando se alertó sobre la presencia de un bebé dentro de una unidad destinada a la recolección de residuos. El hecho se registró en el cruce del Camino de la Presa y la Privada del Fraile, en la colonia Portal del Huajuco, un residencial ubicado al sur de la ciudad.

Tras el aviso, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, adscritos a la Subdirección de Investigación Región Centro y al grupo especializado en delitos en razón de género, acudieron al lugar para verificar la situación. Al inspeccionar la unidad recolectora, identificada con el número económico 28 y perteneciente a la empresa Red Ambiental, los agentes confirmaron la presencia de un bebé en el interior de la concha del camión, el cual aún tenía visible el cordón umbilical.

Ante el hallazgo, las autoridades acordonaron la zona para resguardar la escena y preservar posibles indicios. De igual manera, se solicitó la intervención de personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, así como de la Policía Ministerial, quienes iniciaron las diligencias correspondientes.

Trabajadores de la empresa recolectora señalaron que el descubrimiento ocurrió cuando el camión se detuvo para realizar una maniobra de compactación. Al activar el mecanismo, notaron que algo se deslizó entre los desechos, percatándose de que se trataba aparentemente del cuerpo de un bebé, por lo que suspendieron de inmediato la operación y notificaron a las autoridades.

Peritos especializados realizaron la inspección tanto del vehículo como del área circundante y posteriormente llevaron a cabo el levantamiento del bebé, el cual fue trasladado para la realización de estudios forenses. Dichos análisis permitirán determinar datos relevantes como la edad gestacional, el sexo y las posibles causas del fallecimiento, elementos clave para el desarrollo de la investigación.

De manera preliminar, fuentes cercanas al caso indicaron que la carpeta de investigación será analizada cuidadosamente para establecer si el hecho corresponde a un aborto espontáneo, un parto prematuro o si existen elementos que apunten a la comisión de un delito. Sin embargo, la Fiscalía precisó que no se emitirán conclusiones hasta contar con los resultados oficiales de los peritajes.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas ni se ha dado a conocer la identidad de posibles involucrados. Tampoco se ha precisado el punto exacto donde la unidad recolectora recogió la basura en la que se encontraba el bebé, dato que forma parte de las investigaciones en curso.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León reiteró que el caso continúa bajo investigación y exhortó a la ciudadanía a aportar cualquier información que pueda ayudar a esclarecer los hechos, a través de los canales oficiales y de forma confidencial.