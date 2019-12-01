Ante llegada de nuevo frente frío, se esperan lluvias en regiones del noreste, oriente y sureste del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Diciembre de 2025 a las 21:31:01

Ciudad de México, a 23 de diciembre de 2025.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), hizo un llamado a la ciudadanía para mantenerse atenta a los avisos oficiales y fortalecer las medidas de prevención, ante las condiciones meteorológicas previstas para las próximas 72 horas, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo informó que un canal de baja presión, en combinación con diversos sistemas atmosféricos, provocará chubascos y lluvias de intensidad fuerte en regiones del noreste, oriente y sureste del país. Además, se prevén precipitaciones muy intensas en entidades como Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Asimismo, una vaguada ubicada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el sureste del territorio nacional y la Península de Yucatán, asociada a una circulación ciclónica y al ingreso de humedad, reforzará las lluvias en estas zonas, con especial impacto en Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Por otro lado, el ingreso de un nuevo frente frío al noroeste de México, en interacción con una vaguada y la corriente en chorro polar, generará lluvias fuertes a muy fuertes, además de rachas de viento que podrían alcanzar hasta los 70 kilómetros por hora en Baja California y Sonora.

Miércoles 24 de diciembre: se esperan lluvias fuertes a muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en Baja California, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Jueves 25 de diciembre: las precipitaciones de la misma intensidad continuarán en Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Viernes 26 de diciembre: las lluvias intensas se concentrarán principalmente en Chiapas.

Durante este periodo, también se prevén temperaturas mínimas de entre -10 y -5 grados Celsius en zonas montañosas de Chihuahua y Durango, por lo que se exhorta a extremar precauciones.

Ante este panorama, la CNPC recomienda evitar cruzar ríos, arroyos o áreas inundadas; mantenerse informados a través de canales oficiales como @CNPC_MX y @conagua_clima; revisar viviendas para asegurar techos, ventanas y desagües; y no resguardarse bajo árboles o estructuras metálicas durante tormentas eléctricas. Asimismo, sugiere contar con una mochila de emergencia que incluya documentos importantes, linterna, radio y botiquín, además de abrigarse adecuadamente en zonas frías y evitar el uso de anafres o braseros en espacios cerrados.

La Coordinación Nacional de Protección Civil reiteró su compromiso de fortalecer la prevención y el alertamiento oportuno ante fenómenos naturales, con el objetivo de proteger a la población frente a las lluvias, chubascos y bajas temperaturas previstas.