Ultiman a tiros a un individuo en la colonia Santa Catarina de Uruapan, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 12:03:21
Uruapan, Michoacán, a 11 de septiembre de 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas pero que ya son investigadas, un individuo fue asesinado a balazos en calles de la colonia Santa Catarina de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la calle Fresa de la referida colonia, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes al arribar encontraron a un hombre sin vida, situación por la que se solicitó la presencia de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), los cuales dieron fe del levantamiento del cuerpo de un individuo, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

