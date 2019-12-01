Servicio Social: Se requiere ayuda para identificar a hombre localizado sin vida en Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2025 a las 10:28:19

Morelia, Michoacán, 19 de noviembre del 2025.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) solicita la colaboración de la sociedad en general para identificar a un hombre que fue localizado sin vida el pasado 18 de octubre, en esta ciudad de Morelia, Michoacán.

Ese día, personal pericial acudió al Periférico Paseo de la República, a la altura de la avenida Tratado de Libre Comercio, tras recibir el reporte del hallazgo de un cuerpo sin vida.

De acuerdo con los dictámenes practicados, se trata de un hombre de entre 70 y 75 años de edad, tez morena y complexión robusta; cabello entrecano y lacio; rostro ovalado, frente alta y ancha; mandíbula retraída; pabellones auriculares grandes y redondeados, con lóbulos adheridos; mentón ovalado; boca mediana y labios delgados; cejas semipobladas, de ángulo suave; ojos medianos, color café; nariz mediana; además, bigote abundante y barba moderada, ambos entrecanos.

La FGE hace un llamado a quien cuente con información que permita su identificación, para que acuda a la Fiscalía Regional de Morelia, ubicada en Periférico Paseo de la República #5000, colonia Sentimientos de la Nación, C.P. 58170, Morelia, Michoacán.