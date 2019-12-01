Morelos: hallan dos cuerpos dentro de la cajuela de un auto abandonado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2025 a las 08:36:20
Yautepec, Morelos, 19 de noviembre del 2025.- Los cuerpos de dos hombres fueron encontrados al interior de la cajuela de un automóvil abandonado en el municipio de Yautepec, Morelos.

Medios locales apuntaron que el hallazgo tuvo lugar durante la tarde del martes, cuando paramédicos y policías fueron alertados sobre la presencia de los cadáveres y a su arribo, se percataron que tenían visibles huellas de violencia.

Los cuerpos fueron localizados atados de pies y manos, con indicios claros de que sufrieron agresiones antes de perder la vida.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de ambos masculinos en tanto que no existe reporte alguno de personas detenidas por el hecho.

